Служба доставки СДЭК остановила прием и выдачу посылок

Крупный российский сервис доставки СДЭК столкнулся с техническим сбоем. В результате компания приостановила прием и выдачу посылок, сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки фирмы. Lenta.ru

«С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сообщили в компании и попросили извинения за доставленные неудобства. BFM.RU

По данным агентства, компания не рискует обрабатывать заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки. Представители СДЭК пообещали изучить причины сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций. Газета.Ru