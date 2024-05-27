Названа сумма, которую экс-владельцы поставщика Росгвардии вложат в винодельню

ООО «Раевская Лоза» планирует инвестировать в развитие винодельни «Мариваль» в Краснодарском крае. Речь идет о сумме в 800 млн рублей, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на копию соответствующего инвестиционного соглашения, заключенного между администрацией Новороссийска и ООО «Раевская Лоза».

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Издание РБК сообщало о планах учредителей ООО «Раевская Лоза» заняться развитием винодельческого проекта в Краснодарском крае еще несколько лет назад – в 2021 году. Информации о сумме еще тогда не было. Запуск нового проекта был запланирован на весну 2023 года, однако задумка не была реализована.

Согласно подписанному соглашению, проект «Мариваль» предполагает высадку виноградника, строительство производственного корпуса с помещениями для проведения дегустаций и административной частью. Реализация проекта рассчитана на восемь лет.

Ранее сообщалось, что ООО «РСХБ-Финанс» теперь является управляющей организацией ряда компаний. Среди них, как показывают данные ЕГРЮЛ, - ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Агрофирма Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Изменения произошли 22 мая. Указанные фирмы входят в число активов группы «Ариант», которые были изъяты в пользу государства по делу Генпрокуратуры против уральских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, а также их партнеров.