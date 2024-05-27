Служба доставки СДЭК остановила прием и выдачу посылок

Крупный российский сервис доставки СДЭК столкнулся с техническим сбоем. В результате компания приостановила прием и выдачу посылок, сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки фирмы.

Представители компании отметили, что решение об остановке операций с посылками было принято, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. СДЭК заверила, что активно занимается решением ситуации и близка к устранению проблемы.