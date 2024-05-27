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В Госдуме потребовали национализировать одного из операторов связи

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с требованием заблокировать продажу акций башкирского оператора связи «Уфанет», сообщает «Коммерсантъ».

В Госдуме потребовали национализировать одного из операторов связи
© РИА Новости

Он подчеркнул, что намерение мажоритарных акционеров компании Марата Ахметшина и Марата Фаттахова избавиться от доли в компании повлечет негативные последствия для органов власти, поскольку у оператора есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, и нанесет существенный ущерб правам и интересам граждан.

В комментарии изданию депутат также указал, что попросил ведомство вместе с органами прокуратуры инициировать процедуру национализации пакета акций.

По данным Хинштейна, Ахметшин и Фаттахов уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки по продаже. Однако Ахметшин утверждает, что не подавал заявления, хотя всегда готов к сделке, если ему предложат достойные деньги.

Компания «Уфанет» создана в 2005 году. Источники издания утверждают, что ее абонентами остаются около 500 тысяч человек. Выручка оператора в 2023 году составила 9,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 866 миллиардов. Ахметшину и Фаттахову принадлежат по 29,95 процента акций, Альфие Хазигалеевой — 25,67 процента (получила свою долю после развода с Артуром Хазигалеевым), гендиректору «Уфанета» Искандару Бахтиярову — 24,8 процента, а 14,41 процента находятся у других физлиц.

В конце прошлого года Хазигалеев и члены его семьи в рамках конфликта с Ахметшиным и Фаттаховым подали иск к «Уфанету», но в апреле Хазигалеева отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Появилась новая схема мошенничества от имени сотовых операторов

Хинштейн включился в конфликт в феврале. Тогда он пообещал вывести «Уфанет» из-под иностранного контроля, и в конце апреля уже обращался к генпрокурору Игорю Краснову взыскать долю Ахметшина и Фаттахова в пользу государства из-за наличия у них двойного гражданства, а также дискредитации российской армии со стороны Ахметшина.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов объяснил заинтересованность госкорпорации в активах АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), которое национализировали в 2024 году по иску Генпрокуратуры, необходимостью в производстве металла. Без него, объяснял гендиректор компании, невозможно построить «ни самолеты, ни танки, ни пушки».

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Игорь Краснов
Марат Ахметшин
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Александр Хинштейн
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