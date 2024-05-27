Глава ВТБ заявил о "драках" за каждый иностранный актив в России

Любой актив, поступающий сейчас в продажу из-за ухода иностранцев с российского рынка, вызывает интерес у инвесторов.
За такие активы буквально "идет драка", заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.
"Возьмите любой иностранный актив, который сегодня уходит в продажу. За него идет драка", - сказал Костин в интервью изданию "Фонтанка".
При этом глава ВТБ отметил необходимость придерживаться принципов рыночной экономики.
"Президент [РФ Владимир Путин] недавно опять подтвердил на съезде РСПП, что не будет пересмотра приватизации. Отдельные случаи не относятся к пересмотру базовых принципов приватизации. Они связаны с другими ситуациями - мошенническими, криминальными. Но базово мы должны смотреть вперед, а не назад", - добавил Костин.