Илон Маск может потерять более $50 млрд

Консалтинговая фирма Glass Lewis рекомендовала акционерам Tesla проголосовать против $56-миллиардного пакета опционов для главы компании Илона Маска, а также против предложения перерегистрировать автопроизводителя в Техасе. Об этом пишет издание Financial Times.

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В своем вчерашнем отчете компания назвала компенсационный пакет Маска «чрезмерным по размеру» и излишне размывающим долю других акционеров. Компания также раскритиковала идею переезда в Техас как создающую «неопределенные выгоды и дополнительные риски» для инвесторов, пишет издание.

Рекомендации Glass Lewis имеют вес, поскольку влияют на голосование крупных институциональных инвесторов вроде Vanguard, Capital Group, Norges и State Street — все они в топ-10 акционеров Tesla и голосовали против пакета опционов в первый раз. Тем не менее тогда предложение прошло с 73% голосов з».

Некоторые крупные инвесторы, однако, готовы поддержать премию вопреки советникам. Фонд Baillie Gifford заявил изданию, что одобряет выплаты за «выдающиеся операционные результаты и колоссальную прибавку стоимости для акционеров».

По вопросу опционов достаточно простого большинства за без учета долей Маска и его брата Кимбалла. Для перерегистрации нужно абсолютное большинство.

До этого Илон Маск иронично высказался о том, как США несут «демократию» Украине.