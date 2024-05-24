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Суд России постановил взыскать с CEZ €57,7 млн в пользу «Газпром экспорта» при споре

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к чешской CEZ о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. ТАСС

«В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с чешской компании в пользу «Газпром экспорта» €57,7 млн», — отмечается в сообщении. Газета.Ru

Ранее аналогичное решение было принято в отношении словацкой ZSE Energia, оператора газопровода BBL, австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH и других компаний. Деловая газета «Взгляд»

Cуд РФ запретил чешской CEZ вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом
© РИА Новости
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