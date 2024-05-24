Кабмин расширил действие налоговых льгот на Дальнем Востоке

Правительство утвердило расширение действия налоговых и таможенных льгот на Дальнем Востоке. Резиденты ТОР и СПВ смогут на три года смогут отложить использование льгот.

Как отметили в пресс-службе кабмина, резиденты префрежимов в ДФО могут использовать пониженную ставку страховых взносов в размере 7,6% вместо обычных 30% в течение десяти лет с момента регистрации. Однако нередко в первые годы бизнес только готовится к запуску производства. Теперь резиденты могут отложить использование такого послабления на три года, подготовить за это время сметную документацию, обустроить производственную площадку, закупить оборудование, привлечь подрядчиков. А когда предприятие уже заработает, начать использовать специальный тариф.

Организации, зарегистрированные до 1 января 2023 года, получат возможность переноса оплаты по сниженному тарифу.

Ранее соответствующие изменения предложило Минвостокразвития, а правительственная комиссия законопроект одобрила. Предложения поддержали в Минтруде и Минфине. Согласно законопроекту Минвостокразвития, выпадающие доходы из государственных внебюджетных фондов составят 30 млрд рублей в период с 2025 по 2035 годы. Специалисты считают, что недополученные доходы такого объема приемлемы, так как это способствует развитию бизнеса.