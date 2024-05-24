Санкционные брокеры возвращаются к работе с СПБ биржей

Крупные российские брокеры, которые в 2022-2023 годах попали под санкции США и Евросоюза, возвращаются к работе с СПБ биржей, обратили внимание «РБК Инвестиции». Сама биржа оказалась под блокирующими ограничениями Америки в ноябре 2023 года, до этого она прекращала работу с санкционными брокерами сразу после введения на них санкций.

Среди брокеров, находящихся под санкциями, доступ инвесторам к СПБ бирже сейчас предоставляют как минимум ВТБ, «Тинькофф Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», Совкомбанк и «Велес Капитал».

Это происходит на фоне подготовки СПБ биржи и рынка к IPO группы компаний «Элемент», который с 23 мая начал сбор заявок от инвесторов на участие в размещении. IPO группы «Элемент» — это первое первичное размещение акций компании на СПБ бирже после 2021 года, когда акции на бирже разместила сама торговая площадка. Сам эмитент также находится под санкциями США.

В рамках новой стратегии биржа обещала развивать , в том числе, и направление IPO попавших под санкции промышленных компаний. Площадка ожидает десятки размещений акций и облигаций на своей площадке в 2024–2025 годах. Биржа сфокусируется на привлечении «патриотических инвестиций» в компании из разных секторов экономики и из всех регионов России, говорил гендиректор СПБ биржи Евгений Сердюков в интервью РБК.

О том, что брокеры возвращаются на СПБ биржу, подтвердил и заместитель директора департамента листинга и первичного рынка СПБ биржи Александр Сапрыкин.

«Сейчас мы переориентировались на рынок российских ценных бумаг. К нам подключились крупнейшие брокеры, такие как ВТБ, «Тинькофф», Совкомбанк и другие», — цитируют его «РБК Инвестиции». «Брокеры, в том числе санкционные, возвращают интерес инвесторов к этой площадке в первую очередь за счет такого раскрученного размещения. Не исключено, что и в будущем некоторые эмитенты предпочтут выбрать эту площадку, а уже после этого брокеры еще с большей активностью будут возвращаться на нее, потому что спрос на интересные размещения среди клиентов сейчас высокий», — пояснил источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке.

Также, по его словам, и подсанкционным брокерам, и площадке «уже нечего терять».