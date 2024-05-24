На Украине продлили санкции против "Лаборатории Касперского"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на 10 лет против ряда российских компаний, в том числе в IT-сфере.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства. В частности, санкции продлены против разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

В санкционном списке также значатся компании "Галактика центр", "Корус консалтинг СНГ", "Корпорация парус", "Мегасофт", "Вычислительные силы" и "Доктор Веб".

Кроме того, указ продлевает санкции против платежных систем "Вебмани.ру", "Пэймастер" и "Юмани". В списке также значатся акционерное общество "Киви" и Киви-банк.