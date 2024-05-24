Назван новый исполнительный директор Wildberries

Бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова в скором времени займет должность исполнительного директора в Wildberries. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с внутренними изменениями в компании.

После обращения РБК в компанию Wildberries по данному вопросу, было подтверждено, что Наумова присоединится к руководству компании как один из исполнительных директоров с июня 2024 года. Ее обязанности будут включать оптимизацию операционной эффективности складской и транспортной логистики, расширение сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и улучшение клиентского опыта.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук выразила уверенность в том, что опыт Наумовой в розничной торговле на федеральном и региональном уровнях поможет сделать платформу Wildberries еще более удобной и функциональной для пользователей, а также способствует увеличению прибыли компании.

До этого маркетплейс Wildberries упростил работу продавцов с платформой по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).