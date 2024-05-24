«Тинькофф» хочет выкупить здание Центрального телеграфа в Москве

Группа «Тинькофф» ведет переговоры с кипрской Riverstretch Trading & Investments о покупке у нее здания Центрального телеграфа, которое располагается на Тверской улице в Москве, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники. Frank Media также подтвердил у одной из сторон, что они состоят в переговорах.

Один из собеседников издания утверждает, что обязывающие договоры могут быть подписаны в ближайшие три месяца.

«Тинькофф» хочет выкупить весь проект по реконструкции здания Центрального телеграфа с учетом того, что группе необходимы только офисные площади в размере 28 тысяч квадратных метров для размещения Центрального университета. При этом, по словам источников, при перепроектировке здания ритейл-зону менять не планируют за счет того, что по торговым площадям уже подписаны некоторые крупные договоры аренды.

Общая площадь здания Центрального телеграфа составляет 55 тысяч квадратных метров. Оно было построено в 1925-1927 году. Длительное время это здание использовалось в качестве памятника архитектуры, для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Но в 2019 году структура «Ростелекома» продала часть площадей фирме, связанной с Riverstretch Trading & Investments, «Центральный телеграф» за 3,5 млрд рублей. В данный момент здание находится на реконструкции, после которой он будет включать в себя офисы, апартаменты и ритейл-зону.