Уолл-стрит взлетела благодаря ИИ

Акции Уолл-стрит достигли нового рекордного максимума после того, как огромные доходы компании Nvidia Corp. укрепили уверенность в том, что глобальный бум искусственного интеллекта будет продолжать стимулировать фондовые рынки.

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Акции Nvidia выросли более чем на 7% на предрыночных торгах в Нью-Йорке после того, как были опубликованы результаты работы компании, превосходящие прогнозы аналитиков.

На этом фоне поднялись также акции таких компаний, как Super Micro Computer Inc. и Advanced Micro Devices Inc. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 выросли на 1%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,6%, сообщает Bloomberg. «Это еще одна важная веха на пути развития искусственного интеллекта», — считает главный рыночный стратег Zurich Insurance Company Гай Миллер.