ЕК оштрафовала кондитерскую компанию Mondelez на €337,5 млн

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на €337,5 млн вторую в мире по капитализации кондитерскую корпорацию Mondelez со штаб-квартирой в США за нарушения антимонопольного законодательства ЕС, включая злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада с целью завышения цен на свою продукцию.

Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия оштрафовала Mondelez International Inc на 337,5 млн евро за нарушения правил трансграничной торговли между странами ЕС шоколадом, бисквитами и кофейной продукцией в нарушение европейских норм по конкуренции", - сообщила она.

Вестагер объявила, что расследование Еврокомиссией работы корпорации в период с 2015 по 2019 годы выявило 22 случая намеренного использования бизнес-практик, нарушающих европейские антимонопольные нормы. Компания ограничивала действие своих дистрибьюторов территорией только одной страны ЕС, блокируя все попытки трансграничных поставок шоколада, чтобы иметь возможность продавать свою продукцию по более высокой цене на более дорогих рынках, например, в Бельгии, Люксембурге, Германии.

Замглавы Еврокомиссии отметила, что между соседними странами ЕС цены на шоколадную продукцию могут различаться от 10% до 40%. Тот факт, что крупнейший производитель использует практику сегментирования рынка, позволяет ему капитализировать эту прибыль, вместо того, чтобы свободное перемещение товаров через границу вело к выравниванию цен.

Mondelez представлена в 150 странах мира, ей принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Milka, Picnic, Jacobs, Carte Noire, C te D’Or и другие.

Компания Mondelez активно работает в России, владеет крупными кондитерскими предприятиями, она ранее объявила, что не намерена прекращать бизнес в РФ. Она также занимается оказанием гуманитарной помощи Украине, где она также продолжает производство кондитерской продукции.