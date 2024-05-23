Составлен рейтинг богатейших наследников в России

Forbes оценил состояние Юсуфа Алекперова в 28,6 млрд долларов.

Издание уточнило, что ему принадлежит 0,2% акций холдинга, которые только в прошлом году принесли 14 млн долларов в качестве дивидендов.

Собственный бизнес Алекперова-младшего включает девять компаний, среди которых «Цифровые технологии», автодилер «Лукавто» и производство безалкогольных напитков «План Б».

Второе место поделили дети основного владельца «НОВАТЭКа» и «Сибура» Леонида Михельсона. Доля его дочери Виктории и анонимного сына оценена в 13,7 млрд долларов на каждого.

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Третью строчку рейтинга заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — по 10,55 млрд долларов.