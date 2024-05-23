ПАО «Элемент» объявило ценовой диапазон перед IPO на «СПБ Бирже»

Микроэлектронная группа ПАО «Элемент» в преддверии IPO (первичное публичное предложение) на «СПБ Бирже» установила ценовой диапазон на уровне от 223,6 рубля до 248,4 рубля за одну тысячу акций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Журналисты отметили, что выбранные значения соответствуют рыночной капитализации ПАО «Элемент» в 90–100 млрд рублей. В данной сумме не учитываются средства, привлеченные в компанию в рамках первичного размещения акций на публичном фондовом рынке.

Как рассказали представители микроэлектронной группы, размер ее предложения на «СПБ Бирже» составит 15 млрд рублей. При этом после завершения IPO в свободном обращении продолжат находиться свыше 13% акций.

По данным агентства, ПАО «Элемент» планирует разместить на бирже ценные бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Ожидается, что полученные от инвесторов средства будут потрачены на финансирование программы развития компании.

В марте 2024 года руководитель «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что в скором времени платформа может стать площадкой для публичного размещения предложений оказавшихся под санкциями компаний. Решение было принято, так как у организации уже имеется опыт проведения масштабных IPO и запуска иных значимых проектов.