Названа главная угроза для богатейших людей планеты

Состоятельные семьи в США и Юго-Восточной Азии в перспективе ближайших пяти лет большего всего опасаются роста налогов, другие риски, как геополитические конфликты и изменение климата вызывают у них меньшее беспокойство. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского финансового холдинга UBS Group AG.

Исследование основано на информации от 320 семейных офисов - компаний, которые управляют состоянием богатых семей. Как утверждается в документе, средняя стоимость активов в исследовании составляет $2,6 млрд, а в целом охвачены домохозяйства с общим состоянием в $600 млрд.

В целом по миру в краткосрочной перспективе (один год) большинство семей обеспокоены геополитическими рисками (58%), далее следуют финансовые проблемы - высокая процентная ключевая ставка и инфляция (37% и 39%, соответственно). В долгосрочной перспективе складывается иная картина - на первом месте остаются геополитические конфликты (62%), далее идут изменение климата и угроза долгового кризиса (49% и 48%, соответственно).

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Несколько иная ситуация наблюдается в США и Юго-Восточной Азии. Если геополитика тревожит семьи в краткосрочной перспективе, то на ближайшие пять лет участники опроса из этих регионов считают наиболее опасным риском высокие налоги (73% и 59%, соответственно). Геополитические риски называли в качестве основной обеспокоенности практически во всех остальных регионах, кроме Латинской Америки, где больше всего боятся инфляции, влияния технологического прогресса на существующие бизнес-модели и изменения климата.

Среди других находок исследования компания выделяет то, что инвестиционные портфели состоятельных семей стали более сбалансированными в вопросе соотношения ценных бумаг и недвижимых активов. Также исследование показало, что миллиардеры наиболее заинтересованы инвестировать в активы, связанные с технологией искусственного интеллекта. Почти 80% сказали, что в ближайшие два-три года вероятно сделают соответствующие инвестиции. В географическом распределении инвестиционных портфелей лидирует Северная Америка (50%) и Западная Европа (27%).