Крупные российские банки стали увеличивать доходность по депозитам в преддверии возможного повышения ключевой ставки, обратил внимание «Коммерсантъ». Рост ставок начался после того, как 21 мая в ЦБ заявили, что допускают повышение ключевой ставки с нынешних 16% до 17% на очередном заседании совета директоров 7 июня.

В частности, банк «Уралсиб» 21 мая сообщил , что повысил максимальную доходность по ряду вкладов до 17%. «Тинькофф банк» в тот же день разослал клиентам сообщение, что вводит вклад на два месяца со ставкой 17% годовых. Газпромбанк повысил максимальную доходность по одному из вкладов до 17,5%. Альфа-банк 22 мая объявил о повышении ставок по двум вкладам сроком от шести месяцев до двух лет до 16% годовых.

Притом, по данным Банки.ру, сейчас максимальная доходность вкладов равна 17,1%. По данным мониторинга ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков во вторую декаду мая составила 14,95%.

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В некоторых других банках «Коммерсанту» сообщили о готовности поднять доходность по депозитам. Так в ВТБ заявили, что рассматривают возможность дополнительного повышения ставок по депозитам и накопительным счетам физлиц, а также подчеркнули, что «существенное увеличение лимитов по переводам усиливает конкуренцию между банками».

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич и директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева сошлись во мнении, что повышение ставок по вкладам вызвано желанием привлечь клиентов других банков, после снятия ограничений на переводы между собственными счетами до 30 млн рублей в месяц.