Как можно законно снизить налоговые выплаты малому бизнесу и ИП

Предпринимателям важно знать, как грамотно и легально снизить налоговую нагрузку. Один из способов - воспользоваться налоговыми льготами, о которых многие даже не знают и совершают ненужные переплаты.

О возможных льготах в 2024 году "РГ" рассказала налоговый эксперт, к.э.н., управляющий партнер АФ "Палладиум" Альбина Губайдуллина.

Налоговые каникулы и пониженные ставки налогов

Воспользоваться налоговыми каникулам могут ИП, зарегистрированные впервые. Это дает предпринимателям возможность не платить налоги до конца 2024 года, а также использовать нулевую налоговую ставку.

Однако право уходить на такие "каникулы" есть у предпринимателей не во всех регионах страны. Например, льготы есть для компаний с определенным видом деятельности - в Республике Башкортостан и Хакасия, Белгородской и Свердловской области, Камчатском и Пермское крае, Ленинградской области.

Чтобы иметь право на льготу, ИП должен соответствовать некоторым условиям: быть на упрощенной системе налогообложения или патентной системе налогообложения.

Кроме того, есть возможность уплачивать УСН по пониженным ставкам. Важно учитывать, что в разных регионах льготы отличаются. Есть много локальных мер поддержки малого бизнеса. Например, на пониженную налоговую ставку - 1%, могут претендовать ИП, работающие на упрощенной системе налогообложения в таких республиках, как Удмуртия, Мордовия, Калмыкия, а также в Кургане и Мурманской области.

Вычет за налог на профессиональный доход

Вычет в размере 10 тысяч рублей могут получить те, кто платит налог на профессиональную деятельность (НПД). Самозанятые физические лица тоже могут рассчитывать на такую выплату. Льгота действует до тех пор, пока лимит не закончится. На этот период ИП на НПД могут платить меньше - 3% с дохода от физлиц и 4% от - юридических лиц.

Пониженные страховые взносы

В Налоговом кодексе РФ закреплен размер страховых взносов за работников, оформленных по трудовым договорам. В общем случае компания, должна платить 30% страховых взносов от заработной платы сотрудника. Субъекты малого и среднего бизнеса могут платить по льготной ставке - 30% с части зарплаты меньше минимального размера оплаты труда и еще 15% - от той части, что больше этого минимума.

Также, есть возможность уплачивать страховые взносы от заработной платы сотрудников в размере 7,6 % (вместо 30 %) для определенных видов деятельности. Например, для ИТ-, образовательных (онлайн-школ, в том числе) и медицинских компаний.

Налоговые вычеты для лиц, уплачивающих НДФЛ

Профессиональный налоговый вычет

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются ИП на ОСНО (общая система налогообложения). Он позволяет уменьшить сумму, с которой необходимо выплачивать НДФЛ. Такой вычет предоставляется с целью погашения профессиональных расходов. То есть чтобы его получить, нужно предоставить документы, подтверждающие, что расходы были нужны для получения дохода.

Например, это могут быть счета на бизнес у водителя или покупка компьютера у преподавателя онлайн-школы. Траты должны напрямую относиться к предпринимательской деятельности. Личные расходы ИП - обеды в ресторанах, покупка личной машины и тд. - для получения вычета использовать нельзя. По итогам года можно заплатить 13% только с разницы между доходами и расходами.

Имущественный вычет

Такой вычет можно получить за покупку жилых домов, квартир, земельных участков и долей в них. Размер вычета - 13% от стоимости имущества. Например, с покупки квартиры за 2 миллиона можно вернуть не больше 260 тысяч рублей.

Для ипотеки есть отдельный вычет с банковских процентов - 13% от суммы процентов по ипотечному договору. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет - 3 миллиона рублей. Таким образом, размер вычета не может превышать 390 тысяч рублей. Использовать имущественный вычет можно даже спустя несколько лет, но только один раз в жизни.

Стандартный вычет

Стандартный вычет предоставляют льготным категориям граждан и родителям несовершеннолетних детей независимо от наличия статуса ИП. Его размер - от 500 рублей до 3 тысяч. Например, Героям России ежемесячно предоставляется вычет в размере 500 рублей, родителям с одним ребенком и двумя детьми - 1400, на третьего и последующего - 3000, ликвидаторы аварии в Чернобыле - 3000.

Инвестиционный вычет

Право на инвестиционные налоговые вычеты есть у налогоплательщика, который:

получил доход в результате операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.хранил на индивидуальном инвестиционном счете личные сбережения.получал доход в результате финансовых операций на индивидуальном инвестиционном счете.