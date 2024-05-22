Путин распорядился разрешить ликвидацию «Американ экспресс банк»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию "Америкэн экспресс банка" в РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью "Америкэн экспресс банк" мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - отмечается в документе.

Учредитель кредитной организации в РФ - американская компания American Express. Банк работает в РФ с 2008 года.

Указом от 5 августа 2022 года президент РФ Владимир Путин запретил некоторые сделки, касающиеся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с принадлежащими им ценными бумагами российских компаний, в том числе ТЭК и соглашений о разделе продукции. Сделки возможны лишь по специальному разрешению.