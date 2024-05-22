ФАС возбудила дело в отношении МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен на услуги сотовой связи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, в марте и апреле компания повысила тарифы для более чем 30 млн своих абонентов на 8%.

В результате проведенного анализа ФАС установила, что повышение цен не обосновано ростом затрат оператора и не имеет экономического подтверждения. Антимонопольное ведомство считает, что таким образом МТС ущемила интересы абонентов.

Напомним, что в конце 2022 года ФАС уже обращала внимание на схожие действия со стороны оператора. Тогда он повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. В октябре 2022 года ведомство признало МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства — компанию обязали снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.