ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов своих клиентов

ВТБ получил отказ от Казначейства Бельгии на обращение о получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов, сообщается в пресс-релизе банка.

Госбанк направил запросы в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга еще в январе 2023 года. Банк просил выдать лицензию на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним для инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, а также инвесторов, на чьи счета до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

ВТБ сообщил, что продолжит вести работу по получению лицензий, в частности рассматривает возможность и проработает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию — в Государственный совет Бельгии. Также банк продолжает помогать клиентам подавать запросы на получение индивидуальных лицензий.

ВТБ с 2022 года находится под блокирущими санкциями множества юрсидикций. Активы и средства ВТБ на территории стран Евросоюза, Великобритании и США заблокированы , а резиденты не могут совершать сделки и операции c кредитной организацией.