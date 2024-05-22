Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд

Адвокаты банкира Михаила Фридмана в феврале предложили правительству Люксембурга начать переговоры о выплате компенсации за «экспроприированные» страной активы и до сих пор не получили ответ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с текстом уведомления. Всего бизнесмен требует $15,8 млрд или 1,4 трлн рублей — размер его заблокированных активов в стране.

Как отметили источники «Ведомостей», в действительности стоимость активов может отличаться от оценки Фридмана, так как из-за санкций его люксембургским компаниям запрещено раскрывать бизнесмену свою финансовую информацию. Фридман также не может нанять экспертов-оценщиков из Евросоюза из-за ограничений.

Фридману принадлежат прямые или бенефициарные пакеты таких люксембургских компаний, как Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings, CTF Holdings, ABH Holdings, пишет издание. Через них бизнесмен инвестировал, в том числе в Альфа-банк, Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и др.

Механизм выплаты полной компенсации за «экспроприированную» собственность предусмотрен инвестиционным договором 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом с другой. Он действует до сих пор с Россией как правоприемницей СССР. Согласно документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы и национализированы, за исключением случаев, когда такие меры применяются для защиты общественных интересов в законном порядке и не создают дискриминации. Тем не менее, даже при соблюдении этих условий страна обязана возместить реальную стоимость изъятых капиталовложений. Компенсация должна быть выплачена без задержки в свободно конвертируемой валюте.

Как сообщают источники «Ведомостей», Фридман считает, что Люксембург нарушил договор. Сами они уверены в высоких шансах бизнесмена на успех и признании санкций противоречащим договору. Согласно документу, у правительства страны есть полгода на ответ, после чего Фридман сможет передать спор на рассмотрение в комиссию ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) или в Стокгольмский арбитраж.

Тем не менее, в позиции Фридмана могут быть и слабые места. Так, заморозку активов нельзя отнести к экспроприации, так как инвестор продолжает ими владеть, отметила Кира Винокурова, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. В договоре содержится расширяющая формулировка «другие меры, имеющие аналогичные последствия», которая может включать и косвенную экспроприацию, лишение возможности управлять, использовать или контролировать свои активы без перехода права собственности. Однако даже если заморозка активов дает основания Фридману заявлять о нарушении договора, Люксмебург все равно может защититься. Так, по словам Винокуровой, санкции против бизнесмена могут быть отнесены к мерам по поддержанию общественного порядка, которые документ исключает из системы защиты капиталовложений.