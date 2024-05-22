"Ъ": в России могут отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке
Росавиация собирается отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).
В марте 2020 года Росавиация установила для данного региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной России — 0,5. Как рассказал изданию источник в Минтрансе, такая мера изначально вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию.
В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию увеличились на 68%, до 30,7 млрд рублей. Сейчас в авиакомпаниях предупреждают, что отмена льготных ставок отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток, сообщает "Коммерсантъ".
До этого эксперт комитета Государственной думы по транспорту Роман Гусаров заявил, что авиабилеты на международные рейсы летом 2024 года подорожают в три-четыре раза в зависимости от направления.