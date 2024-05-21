Sber Private Banking назван лучшим банком для состоятельных клиентов в России

Sber Private Banking — подразделение Сбера по управлению крупным частным капиталом — стал победителем премии Frank Private Banking Award 2024 в номинации «Лучший Private в России».

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В ходе исследования аналитики компании Frank RG организовали онлайн-анкетирование 1800 состоятельных клиентов разных российских банков и провели более 50 глубинных интервью с экспертами отечественного рынка Private Banking, лидерами инвесткоманд и старшими клиентскими менеджерами.

Эксперты также проанализировали 124 уникальных бизнес-показателя банков России и изучили данные международной банковской отчетности и исследования крупных консалтинговых компаний. Церемония награждения победителей Frank Private Banking Award 2024 состоялась 21 мая в Москве.

Кроме того, Sber Private Banking стал призером в категории «Программы для наследников private banking».