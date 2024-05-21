«Дочка» «Лукойла» нарушила правила установления цен на дизель

Дочерняя компания "Лукойла" нарушила антимонопольное законодательство, создав дискриминационные условия при изменении цены на дизельное топливо в мелком опте.

Компании назначат штраф, говорится в сообщении ФАС России.

"Нижегородское УФАС выявило создание дискриминационных условий при изменении цены на дизельное топливо в один период времени на мелкооптовом сегменте рынка для сельскохозяйственных предприятий региона", - отмечается в сообщении.

ФАС подчеркивает, что ООО "Лукойл-центрнефтепродукт" реализовало дизельное топливо в мелком опте по различным ценам.

"Компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области. Соответственно, общество должно реализовывать топливо в адрес потребителей по одинаковой для всех цене", - пояснили в службе.

Таким образом, действия компании по созданию дискриминационных условий при установлении мелкооптовой цены на дизель являются неправомерными, считают в ФАС. "Дочке" "Лукойла" будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ. "Служба продолжает осуществлять контроль за ситуацией по ценообразованию на рынке нефтепродуктов", - добавляет ФАС.