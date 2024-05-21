Polymetal хочет сменить название компании

Совет директоров Polymetal предложил акционерам изменить название на новое — Solidcore Resources plc. Также на годовом собрании предлагается утвердить решение о невыплате дивидендов за 2023 год.

Как следует из пресс-релиза компании, российский бизнес после продажи сохранил наименование АО «Полиметалл». Переименование в целом группы Polymetal необходимо из-за санкций США, наложенных на российское юрлицо. Сделку по продаже российского бизнеса Polymetal закрыл в марте.

Продажа российского бизнеса значительно снизила долговую нагрузку Polymetal и увеличила ликвидность. Однако отказ от дивидендов объясняется тем, что Polymetal планирует инвестировать более одного млрд долларов в проекты в Казахстане и Центральной Азии, а также в сделки слияния и поглощения. Кроме того, сообщается, что геополитическая и макроэкономическая среда остается сложной, а доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен.

Все предлагаемые решения будут обсуждаться на годовом собрании акционеров, которое назначено на 11 июня.

Polymetal объявил о закрытии ранее объявленной сделки по продаже российского бизнеса. Покупатель АО «Мангазея Плюс» стал владельцем 100% акций Polymetal. Разрешение на сделки с акциями «Полиметалла» дал президент РФ Владимир Путин своим указом 20 февраля.

Polymetal Plc заключил соглашение о продаже 100% российских активов АО «Мангазея плюс» 19 февраля. Как тогда отметил главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис, сделка даст возможность компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане.

В прошлом году акционеры Polymetal вынесли положительное решение относительно редомициляции компании в международный финансовый центр «Астана», расположенный в Казахстане.