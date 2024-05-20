«Ozon Банк» подключился к QR-платформе от Сбера — благодаря этому клиенты смогут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду, сообщает пресс-служба «Сбербанка».

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Оплатить покупку по QR через приложение Ozon можно лишь при наличии счета в банке. Для использования достаточно войти в приложение Ozon или «Ozon Банка» на смартфоне и выбрать оплату по QR. Кроме того, можно просто отсканировать QR-код камерой телефона, после чего выбрать «Ozon Банк» среди предложенных методов оплаты.

Как отметил исполняющий обязанности директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин, пул банков-партнеров, подключенных к QR платформе Сбера, постоянно расширяется — Ozon стал уже 14 в списке. Разработчики продолжают развивать сервис, делая его удобнее и быстрее для клиентов. Он отметил, что сейчас обороты по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%.