В Крыму готовятся запустить еще одного мобильного оператора

Крымский оператор фиксированной связи и доступа в интернет «Миранда-Медиа» готовится запустить мобильную связь в Крыму в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя фирмы.

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Запуск состоится 24 мая. Отмечается, что услуги будут оказывать под маркой «Миранда». Сумма инвестиций и число установленных базовых станций не называются. Собеседник подчеркнул, что к моменту запуска зона покрытия будет охватывать территорию, на которой проживает 78% населения Крыма, а к концу года — 89%.

В настоящее время сеть работает в тестовой эксплуатации. Пользователи могут подключиться к тарифу «Старт». В него входят 800 минут звонков и 300 SMS на номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также 30 ГБ интернета и звонки внутри сети без ограничений. Тариф будет обходиться в 200 руб. в месяц.

В апреле «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что операторы связи прибегли к массовой блокировке серых сим-карт по запросу Роскомнадзора (РКН). Как отмечалось, блокировке подвергаются в среднем 300 тысяч серых сим-карт в месяц.