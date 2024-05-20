СберСтрахование объединила защиту от кибератак и экорисков

СберСтрахование запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе актуальные виды защиты — киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Застраховаться может любая компания, а предприятия с подтвержденным ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%.

Клиент может выбрать программу с максимальным покрытием, которое включает выплаты за утрату информационных систем, имущества, вред третьим лицам и окружающей среде, а также компенсацию расходов из-за утечки данных. Также доступны варианты с компенсацией только расходов при утечке данных или покрытием всех рисков, кроме утечки данных.

Страховая сумма может варьироваться от 1 до 20 млн рублей в зависимости от выбранного пакета. Если компания претендует на льготный тариф, нужно предоставить документы, подтверждающие ESG-рейтинг. Кроме того, есть возможность разместить свой страховой полис на сайте, что продемонстрирует приверженность компании принципам устойчивого развития. Оформить договор можно через Сбер Страхового брокера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, на фоне дискуссий о введении обязательного киберстрахования интерес рынка к таким полисам растет.

«Такие программы актуальны для бизнеса любой отрасли и любого размера: почти все операции сегодня перешли из бумажного формата в цифровой, и могут стать целью злоумышленников. Перехват контроля над оборудованием предприятий может привести к сбоям и, как следствие, выбросам опасных веществ в окружающую среду. Именно для поддержки бизнеса в подобных ситуациях мы разработали полис Cyber ESG, который объединил достоинства классических программ защиты от киберрисков и страхования экологической ответственности. Помимо ущерба от традиционных киберугроз, он поможет компании компенсировать вред окружающей среде, в том числе, провести рекультивацию почвы или высадку растений», – рассказал он.

Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин отмечает, что 1% предприятий малого и среднего бизнеса подвергаются хакерским атакам каждый месяц.

«Технологическим производствам важно иметь комплексную защиту не только от стандартных рисков, но и от киберугроз, которые к тому же могут привести и к причинению вреда третьим лицам и окружающей среде. Такую защиту предоставляет новый страховой полис СберСтрахования Cyber ESG с возможностью выбрать один из трех пакетов с различным покрытием и страховой суммой», – уточнил он.