Датская Vivino добилась запрета продажи бокалов для вина и пива под своим брендом в РФ

Датская компания Vivino ApS смогла добиться запрета использования бренда Vivino российской фирмой «Подарки оптом» для ряда категорий товаров. Об этом говорится в решении коллегии Палаты по патентным спорам (ППС) Роспатента.

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В феврале 2022 года житель Татарстана Александр Каспин зарегистрировал бренд в Госреестре в России, а в конце декабря того же года передал лицензию на использование торгового знака татарстанской компании ООО «Подарки оптом», продолжая юридически оставаться владельцем товарного знака. Под этим обозначением организация продавала бокалы для вина и пива с различными надписями. Приобрести ее можно было как на сайте фирмы, так и на маркетплейсах.

По версии датской компании, зарегистрированный россиянином бренд дублировал название и торговый знак приложения Vivino, которое помогает с выбором и покупкой вина. В возражении подчеркивается, что Vivino ApS обладает исключительным правом «на товарные знаки Vivino по международной регистрации» и развивает свою площадку с 2010 года, в том числе имея около 400 тысяч клиентов в РФ. На территории России фирма также регистрировала бренд — заявку подали в августе 2021 года, а в Госреестр знак внесли в январе 2022 года. Vivino ApS считает, что из-за совпадения у потребителя «возникнуть представление о том, что данное лицо запустило свою линейку по производству товаров и услуг, связанных с алкогольной продукцией, т. е. существует угроза введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя».

Каспин не согласился с такими доводами и заявил, что Vivino ApS не ведет деятельность на территории России и не планирует использовать товарный знак для более широкого перечня товаров, чем одноименное приложение. Он также утверждал, что сведения о приложении на территории РФ до 2021 года «были незначительны», а российские пользователи не могут приобрести вино через приложение из-за санкций.

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В конечном счете в Роспатенте посчитали, что приложение Vivino было известно в России до того, как российский предприниматель зарегистрировал товарный знак. В частности, это подтверждают публикации в российских СМИ. В результате с бренда, принадлежащего Каспину, частично сняли правовую охрану. Это касается ряда классов товаров по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): речь идет о винных и пивных бокалах, штопорах, оборудовании для производства, розлива и хранения алкогольных напитков. При этом для остальных категорий товаров ограничений не ввели.

Как отмечает «РБК Вино», бокалы для вина под брендом Vivino до сих пор доступны к приобретению через маркетплейсы Ozon и Wildberries. Вместе с тем товары предлагаются со скидкой до 80%. Патентный представитель Каспина заявил журналистам, что собирается оспаривать решение Роспатента. Он отметил, что обозначение Vivino не является авторским или уникальным: например, в США аналогичный товарный знак не принадлежит датской компанией, а используется австрийской организацией.