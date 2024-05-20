S7 привлечет три Airbus A321 со вторичного рынка

Авиакомпания S7 привлечет со вторичного рынка три самолета Airbus A321, сделку профинансирует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Пассажирам нашей авиакомпании скоро станут доступны три лайнера Airbus A321. Соглашение о передаче этих самолетов было подписано S7 Airlines с ГТЛК", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что перед тем как начать полноценную эксплуатацию этих самолетов, воздушные суда ждет техническое обслуживание, вывод самолетов из хранения. Также борты еще предстоит перекрасить в ливрею S7.