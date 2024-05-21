Акции «Газпрома» дешевеют второй день подряд

В ходе торгов на Московской бирже 21 мая акции «Газпрома» продолжили снижение, дешевея второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:53 по московскому времени стоимость ценных бумаг компании снизилась на 4,2 процента, до 138,94 рубля за акцию. В нижней точке цена опускалась до отметки 137,35 рубля. Таким образом, акции «Газпрома» стали лидером в откате цены вниз на Мосбирже.

20 мая стало известно, что правительство России поручило представителям государства в совете директоров «Газпрома» подготовить директиву, предполагающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям компании. Это решение было принято после зафиксированного впервые за 25 лет убытка компании.

По итогам 2023 года компания отчиталась об убытке в размере 629 миллиардов рублей, а выручĸа упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Годом ранее «Газпрома» получил 1,226 триллиона рублей прибыли.