Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) от лица российских миноритариев нидерландской Yandex N.V., которые приобретали бумаги на Московской бирже и на СПБ бирже, пожаловались регулятору на условия обмена акций компании, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на письмо ассоциации. Обращение было направлено в ЦБ, Минфин новым акционерам «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый».

В частности, ассоциация обращает внимание на два риска для частных инвесторов в ходе процедуры обмена акций Yandex N.V.

Первое — это сжатые сроки биржевого обмена (для акций, которые были куплены на Мосбиржа и СПБ бирже период подачи заявок на участие в процедуре — 14-21 июня. При этом новые владельцы готовы обменять мне более 50 млн акций). Ассоциация ссылается на коэффициенты участия, которые были зафиксированы у разных брокеров в ходе сбора заявок в рамках обмена заблокированными активами (от 30% до 80%).

«Более 1 млн россиян владеют акциями Yandex N.V., если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, 300 тыс. человек фактически потеряют свои инвестиции», — отмечают в Ассоциации розничных инвесторов.

Второй риск — это добровольность обмена акций. Для акций Yandex N.V., которые были приобретены в российском контуре, фактически нет альтернативы, кроме обмена, без него они «становятся практически бесполезными», говорится в письме АРИ. Ассоциация инвесторов не исключает, что инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или же сложности самой процедуры обмена.

В связи с этим Ассоциация предложила сделать процедуру максимально простой и прозрачной. Например, «Яндекс» может разместить информацию по обмену на сайте раскрытия информации e-disclosure.ru, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) — разослать ее всем депонентам с пометкой «срочно довести до сведения клиентов». Еще одной мерой могло бы стать рекомендательное письмо от Банка России к брокерам с просьбой проинформировать клиентов о порядке оферты и рисках. Также в АРИ предложили разместить соответствующую информацию в новостных лентах «Интерфакса», Банка России и Московской биржи.

Второе предложение — это провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов. При этом у инвесторов должно быть право отказа от участия в таком обмене. «При необходимости увеличить лимит на количество акций, которые будут приобретены в рамках биржевого обмена», — отмечается в документе.

В свою очередь новые владельцы «Яндекса» — участники ЗПИФ «Консорциум. Первый» — заявили, что сроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что соответствуют рыночной практике. Также там заявили, что УК ЗПИФ информирует акционеров о процедуре обмена на своем сайте и на сайтах биржи (рассылка через НРД также была сделана). Также в компании заявили, что ЗПИФ — это частное лицо, поэтому не может обеспечить распространение информации государственными органами (в том числе, Банком России), профучастниками или иными лицами.

«УК ЗПИФ ведет диалог с профучастниками для того, чтобы информация о потенциальных возможностях была донесена как можно до большего количества инвесторов», — сказано в ответе компании на письмо АРИ.

Наконец, представитель ЗПИФ отметил, что процедура обмена может носить исключительно добровольный характер для инвесторов, согласно применимому законодательству, подчеркивают в ЗПИФ «Консорциум. Первый». Акционеры Yandex N.V. должны самостоятельно оценить преимущества и недостатки процедуры, в том числе налоговые последствия, и принять собственное решение исходя из своего положения и конкретных обстоятельств.

ЗПИФ 13 мая предложил обмен акций Yandex N.V. на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1 для бумаг на Мосбирже и СПБ бирже, а также обмен и выкуп для части других держателей в зависимости от условий. В частности, выкуп будет проходить по 1251,8 рублей на одну акцию. Выкуп доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Yandex N.V. 5 февраля 2024 года официально объявил о планах продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд рублей и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости. Покупателем является ЗПИФ «Консорциум.Первый», пайщики которого — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова.