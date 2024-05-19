Bloomberg: фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения, сообщило в субботу агентство Bloomberg.

Как передает агентство, 14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям.

Bloomberg отметил американский фондовый рынок, где индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 тыс. пунктов. Индексы S&P500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения.

Помимо США, превзошли свои исторические максимумы или близки к этому биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Причиной такой тенденции, пишет Bloomberg, является сокращение процентных ставок, здоровые экономики и высокие показатели корпоративных доходов.

"С точки зрения макроэкономической перспективы, запретных сигналов нет", - приводит агентство слова Салмана Ахмеда, аналитика компании Fidelity International. "[Экономический] подъем не сходит на нет", - добавил он.

Bloomberg не указывает единой причины роста всех фондовых рынков. Так, в США в качестве основного двигателя экономического роста выступают компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в частности на производителя микрочипов Nvidia приходится четверть роста всего индекса S&P 500.

В Европе показатели корпоративных доходов оказались выше ожиданий, подъему британских и канадских фондовых индексов способствовал рост цен на товарно-сырьевые ресурсы, японским биржам помогает приток новых инвестиций, а росту фондового рынка Индии способствуют вложения со стороны государства.

В пятницу индекс Мосбиржи превысил 3,5 тыс. пунктов впервые с 18 февраля 2022 года.