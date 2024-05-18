Суд РФ наложил арест на активы немецкого Commerzbank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы немецкого Commerzbank на €94 млн. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на определение суда.

Согласно документу, обеспечительные меры приняты по иску «Русхимальянса» — дочерняя компания «Газпрома» потребовала взыскать с финансовой организации выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.

«Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО «Коммерцбанк» (Евразия); в пределах суммы €93 688 440,53 или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста», — отмечается в определении.

По данным агентства, под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.

Ранее суд наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги немецкого Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Под арест попали активы на сумму €238,6 млн.

Журналисты пояснили, что «Русхимальянс» реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступала немецкая инжиниринговая компания Linde.

В 2022 году Linde, на фоне введения санкций против России со стороны западных стран, уведомила заказчика о приостановке работ по контракту.

Обязательства Linde обеспечивала гарантия со стороны Commerzbank и Deutsche Bank. Заказчик, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств, потребовал от организаций произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.