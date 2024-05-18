Суд в РФ признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу
Арбитражный суд Московской области признал действия ООО «Торг», структуры IKEA, по переводу средств за рубеж «противными основам правопорядка или нравственности». Об этом пишет РБК.
По данным портала, у ФНС возникли претензии к организациям после того, как в ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд» выкупил товарные запасы на российском рынке.
Оплата по этой сделке в объеме 12,9 млрд руб., по поручению структуры IKEA, была произведена на зарубежные счета аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited.
ФНС сочла действия структуры IKEA «сделкой, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Эксперты пояснили, что согласно ст. 169 ГК, такие обстоятельства позволяют признать сделку ничтожной и взыскать средства в доход государства.
Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта 2022 года, перевод денег компаниям из недружественных стран допускается только с разрешения правительственной комиссии на счета типа «С» в российских банках.
В ФНС отметили, что Ирландия, где зарегистрирована Fami Limited, а также Нидерланды, где зарегистрирована IKEA, входят в перечень недружественных государств. С тем, чтобы создать основания для перечисления денег за границу, найти способ обойти указ, компании заключили несколько сделок, выяснили специалисты ведомства.
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Журналисты уточнили, что суд не принял во внимание доводы структуры IKEA и «Маркет.Трейд» и поддержал претензии ФНС.
По мнению экспертов, спор стал первым публичным разбирательством в суде о нарушении антисанкционного регулирования. Решение суда по нему, добавили аналитики, создает «опасный прецедент», который позволит «широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства».