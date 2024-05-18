Суд РФ наложил арест на активы, счета и имущество Deutsche Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Deutsche Bank. Ранее «Русхимальянс» подавал иск к Deutsche Bank на 22,2 млрд рублей (€238,1 млн евро выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки) в рамках претензий по банковским гарантиям и требовал обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank в России.

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Арест в пределах суммы €238,61 млн или эквивалентной суммы в рублях был наложен на ценные бумаги, принадлежащие Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», на недвижимое имущество компаний, а также на принадлежащие денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счетов типа «С», счетов типа «И»), открытых на имя Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка».