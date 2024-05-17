Компания Danone подтвердила завершение продажи своих активов российской "Вамин Р"

Пресс-служба Danone сообщила о завершении французской компанией сделки по продаже своих активов в РФ российской компании "Вамин Р".

"В продолжение пресс-релиза от 22 марта 2024 года, в котором Danone проинформировала о получении разрешений российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса EDP (молочные и растительные продукты - прим. ТАСС) в России компании ООО "Вамин Р", Danone объявляет о завершении этой сделки", - гласит краткое коммюнике.

Ранее Danone сообщила, что инициировала процесс передачи активов в октябре 2022 года, а в июле 2023-го "деконсолидировала свою деятельность в России", отметив, что больше "не имеет контроля над управлением" бизнесом. На фоне этого решения французская компания зафиксировала убыток в размере 1,2 млрд евро.

В конце февраля британская газета Financial Times писала, что Danone, чьи активы были переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в РФ за 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) компании "Вамин Татарстан". Отмечалось, что 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга российского предприятия, остальная часть - на оплату доли Danone в компании.

В октябре 2022 года Danone объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом в России, связанным со свежими молочными продуктами и продуктами на растительной основе. Однако 16 июля 2023 года на официальном портале правовых актов был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре французского производителя молочных продуктов во временное управление Росимущества. В июле 2023 года генеральным директором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.