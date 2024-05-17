Кофейни Stars coffee появятся в Иордании и Ираке

В скором времени российская сеть кофеен Stars coffee, возможно, выйдет на рынок стран ближнего зарубежья. Речь идет об Иордании и Ираке, заявил представитель сети Эрнесто Гонсалес в ходе форума Mallpic Sochi 17 мая, передают «Известия».

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Гонсалес обратил внимание на то, что в странах Ближнего Востока наблюдается очень большой интерес к данной концепции. Он заявил, что только недавно вернулся из Иордании и Ирака. Специалист выразил надежду на то, что концепты фирмы будут там работать.

Он указал на активное расширение сети кофеен. В частности, в течение нескольких недель ожидается открытие точек в Иркутске, Краснодаре, Геленджике и Нижнем Новгороде, подчеркнул Гонсалес.

Сеть открыли в России после ухода компании Starbucks. От данной фирмы отечественные бизнесмены получили оборудование, мебель и договоры аренды. Разработка напитков и ингредиентов легла на нового владельца.