Производитель электроники «Элемент» объявил об IPO на СПБ Бирже

Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники «Элемент» официально объявил о намерении провести IPO с листингом на «СПБ Бирже». Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска, основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им бумаги. В начале мая Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Элемента» объемом 100,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей. Сейчас уставный капитал компании разделен на 402,6 млрд акций.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.

Компания рассчитывает, что СПБ биржа включит ее акции в котировальный список первого уровня. Ожидается, что компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов бумагами на СПБ Бирже. В рамках IPO предусмотрен также механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.

Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе объединения активов АФК «Система» и ГК «Ростех». В настоящее время в группу входят более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В 2023 году выручка группы «Элемент» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% — до 35,8 млрд рублей за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу. Показатель EBITDA вырос на 68%, до 8,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 93% и составила 5,3 млрд рублей. Капитальные затраты составили 11,8 млрд рублей в 2023 году против 3,1 млрд рублей годом ранее в связи с увеличением инвестиций группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также разработку новой продукции и технологий.

Головное юрлицо группы — «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его «дочки», например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон».