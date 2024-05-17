Лондон ввел санкции против двух российских компаний

Британское правительство внесло в санкционные списки российские ООО "Восточная стивидорная компания" и АО "ТБК" ("Топливно-бункерная компания") из Находки. Под санкции также попал директор АО "ТБК" Алексей Воротников.

Как говорится в обновленной версии санкционного списка, размещенной на сайте Минфина королевства, поводом для введения санкций стало то, что деятельность АО "ТБК" якобы способствуют нарушению резолюций Совета Безопасности ООН, ограничивающих поставки целого ряда товаров в КНДР. В частности, в документе говорится о том, что АО "ТБК" якобы позволяла "судам, в отношении которых действуют ограничения ООН бункероваться у своего причала в порту Восточный".

"Восточная стивидорная компания", в свою очередь, обвиняется "в получении выгоды за счет сотрудничества с российским правительством, осуществляя деятельность в стратегически важной для него области, а именно в транспортном секторе".

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Кроме того, санкции были введены против судоходной компании "Пэкъянсан" (Paekyangsan Shipping Company) из КНДР, которая якобы участвует в транспортировке нефтепродуктов между Россией и КНДР, что также является нарушением резолюций СБ ООН.