Samsung продал больше всех смартфонов за последние 10 лет

За последние десять лет Samsung сохраняет лидерство на рынке смартфонов, продавая рекордные 2,9337 млрд устройств. Это больше, чем у трех крупнейших конкурентов – Xiaomi, Huawei и Vivo, вместе взятых. Об этом в своем новом отчете сообщила аналитическая фирма AltIndex.

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По данным AltIndex, Apple заняла второе место с результатом в 2,203 млрд проданных смартфонов. Несмотря на отставание от Samsung, компания из Купертино уверенно опережает Xiaomi, показатель которого составил 1,147 млрд. На третьем месте расположился Huawei (1,057 млрд), далее следуют Oppo (911,9 млн) и Vivo (526,6 млн).

Хотя Samsung продолжает доминировать на рынке смартфонов, его доля значительно сократилась за последнее десятилетие, прежде всего из-за конкуренции со стороны китайских производителей. В первом квартале 2024 года южнокорейская технологическая корпорация занимала 20,8% мирового рынка смартфонов, по сравнению с 30,7% в первом квартале 2014 года.

Apple за тот же период увеличила свою долю рынка почти на два процентных пункта, достигнув 17,3% в первом квартале этого года. А вплотную к американской IT-корпорации приблизилась Xiaomi, которая теперь занимает 14,1% рынка, что в три раза больше, чем десять лет назад.