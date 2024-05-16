«Тинькофф» запускает первый в РФ проект по исламскому банкингу

Пресс-служба банка «Тинькофф» объявила о запуске проекта по исламскому банкингу. Как отмечается, первым продуктом станет банковская карта.

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До конца года данная карта будет внедрена во всех регионах России, говорится в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что все финансовые операции по ней соответствуют нормам шариата и исламской этике.

«В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой представителем "Тинькофф"», - заявила пресс-служба.

У держателей карты будет доступ ко всем соответствующим финансовым услугам. В частности, речь идет о переводах жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита. Держателям исламской карты будет нельзя совершать оплату за продукты, товары или услуги харамных сфер.