В России решили снова засудить бывших владельцев «ЮКОСа»

Генпрокуратура России подала иск к бывшим владельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и Платону Лебедеву. Lenta.ru

«Мещанский суд Москвы 8 мая зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания», — говорится в сообщении Telegram-канала «Ведомостей». Газета.Ru

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Сибирская лизинговая компания" была ликвидирована в 2019 году в результате банкротства. Российская газета

В конце января стало известно, что суд конфисковал дом Ходорковского в подмосковном коттеджном посёлке «Яблоневый сад». RT на русском