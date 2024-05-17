Engie не стала комментировать поданный против нее иск "Газпром экспорт"

Энергетическая компания Engie не готова дать комментарий по поводу иска, поданного против нее компанией "Газпром экспорт" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

"Мы не комментируем", - коротко заявили в пресс-службе компании в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

В пятницу, 17 мая в картотеке арбитражных дел появилась информация о подаче "Газпром экспорт" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга трех новых исков к зарубежным компаниям. Речь идет о Engie, innogy Energie и DXT Commodities. Иных сведений по этим искам пока нет.

Engie владеет крупнейшей газотранспортной сетью в Европе и является крупнейшим оператором ПХГ в Европе по мощности. Компания выступает одним из акционеров Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток" ("Газпром" - 51%, Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, Gasunie и Engie - по 9%), а также являлась одним из европейских инвесторов проекта "Северный поток - 2".

Engie в начале IV квартала 2022 года инициировала арбитраж против "Газпром экспорта" из-за недопоставок российского газа. Французская компания хочет добиться признания невыполнения "Газпром экспортом" своих обязательств по поставке газа перед Engie в соответствии с долгосрочными соглашениями о поставке газа и выплаты штрафов по контракту, а также компенсации убытков, возникших в результате этого неисполнения договора.

О судах "Газпрома"

Ранее "Газпром" подавал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration & Production GmbH, чешской NET4GAS, "Нафтогазу Украины", нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Service, оператору газопровода BBL между Великобританией и Нидерландам, словацкой ZSE Energia и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях. По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.

Также "Газпром экспорт" подал аналогичные иски к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH и чешской CEZ, заседания по ним назначены на 22 и 24 мая.