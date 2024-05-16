В России появится новая сеть магазинов электроники

Промсвязьбанк (ПСБ) начал проект создания новой сети ритейла «Связь.ON», которая будет продавать электронику, банковские, страховые и другие услуги. Гендиректором нового ритейла назначена Дагмара Иванова, бывший топ-менеджер обанкротившейся сети «Связной». Коммерческим директором стал Михаил Догадин, также работавший ранее вице-президентом по закупкам и развитию бизнеса сети «Связной». Об этом сообщает издание «Коммерсант» («Ъ»).

За первый год компания планирует открыть несколько сотен точек продаж по всей стране, включая присоединенные территории. Однако юристы предупреждают, что контрагенты рискуют попасть под санкции США и ЕС в случае открытия точек продаж на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Ивановой, новый ритейл ПСБ юридически никак не связан со «Связным». Первые точки продаж появятся летом в Москве, Подмосковье, Приволжском и Южном федеральных округах. Точки продаж будут представлять собой небольшие островные площадки или займут торговые площади, оставшиеся свободными после ухода иностранных брендов.

Ритейлер «Связь.ON» может стать платформой для реализации линейки продуктов ПСБ и быстро стать востребованной площадкой благодаря растущему спросу на мультисервисное обслуживание. Телекомпания Tele2 заявила о готовности к сотрудничеству с сильными и качественными партнерами, а «МегаФон» заявил о работе над улучшением взаимодействия с клиентами за счет расширения каналов продаж.

Согласно источникам «Ъ», сеть «Связь.ON» может быть нужна для развития торговли на новых территориях, поскольку ПСБ является единственным системно значимым банком, представленным там с сетью филиалов.