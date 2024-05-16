Toshiba сократит несколько тысяч сотрудников

Японская корпорация Toshiba планирует сократить порядка 4 тыс. сотрудников, чтобы уменьшить расходы и стабилизировать компанию после турбулентного периода. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, сокращения в первую очередь коснутся сотрудников непроизводственных отделов, достигших 50 лет. Отмечается, что компания также планирует интегрировать четыре дочерних предприятия в материнскую фирму.

Усилия по оптимизации являются частью стратегии Toshiba, которую компания разработала после делистинга в декабре 2023 года, сообщает Kyodo.