В Европе усилили давление на оставшиеся в России банки

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на кредитные организации, сохранившие бизнес в России. Об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор давит на компании, оставшиеся в России с целью ускорить их уход с рынка. По данным источников, дочерние компании европейских банков вынуждены соблюдать местные правила и не хотят лишаться бизнеса по несправедливой цене.

Доходы пяти крупнейших организаций, продолживших работать на российском рынке, выросли за два года почти втрое. Так, увеличились доходы Deutsche Bank, закрывшего IT-центр в стране. Прибыль российского отделения Raiffeisen Bank International (RBI) поднялась более чем в три раза, а итальянского Intesa — почти в 20 раз. Аналитики объясняют такие результаты сложностями с выводом денег в Европу, а также высокими ставками по вкладам в стране.

ЕЦБ напоминает организациям, что если те будут медлить с уходом из России, им грозят санкции США и крупные штрафы. По словам представителя регулятора Клаудии Бух, все банки с крупным бизнесом должны «ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода из бизнеса».

Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

Министерство финансов США ранее пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к долларовой системе. Ввести ограничения против австрийского банка готовы из-за экспансии RBI в России, а также сделки на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под ограничениями, заявил замминистра финансов Уолли Адейемо. Это самое серьезное предупреждение крупнейшему западному банку, продолжившему работать в стране после длительного давления со стороны Вашингтона.