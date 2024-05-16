В России остановились заводы производителя водки «Хортиця»

Заводы Группы компаний «Традиции успеха», ранее принадлежавшие Global Spirits, прекратили выпуск водки «Хорта» (ранее известной как «Хортиця»). Об этом сообщили изданию «Ведомости» источники, близкие к компании.

«Русский Север» и «Родник и К» прекратили выпуск водки «Хорта». В настоящее время производство ведется в небольших объемах на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что такое решение может быть связано с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова. Также остановка производства может быть обусловлена переходом группы под временное управление Росимущества.

Районный суд Курска арестовал винные компании и водочные заводы, связанные с основателем Global Spirits Евгением Черняком, который ранее производил водку «Хортиця».

Всего в списке оказалось шесть юридических лиц.

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До этого арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), строящий катера для российской армии, по иску прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант».